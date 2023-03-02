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Будут судить жительницу РТ, которая избила и сломала руки и ногу шестимесячному сыну
В суд направлено дело 21-летней жительницы Камско-Устьинского района Татарстана. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Как полагает следствие, в августе прошлого года молодая мама нанесла множественные удары по телу и голове шестимесячному сыну. Причиной гнева стало то, что малыш плакал и капризничал. Женщину с ребенком доставили в ДРКБ. Там женщина стала вновь избивать ребенка – она ударила мальчика металлическим бортиком кровати по ноге, сломав ему бедро. Врачам о произошедшем она не сказала.
Спустя несколько дней нерадивая мать избила малыша, сломав ему оба предплечья, а после сбежала из больницы.
Женщину задержали и поместили под стражу. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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