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Происшествия
17 октября 2022  12:10
Павел Климчак

Будут судить жительницу Казани, которая воровала деньги у людей под видом турагента

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Как полагают следователи, с октября 2021 года по январь этого года 36-летняя жительница Казани под видом туроператора предлагала людям путевки на море. Ей удалось обмануть пятерых жителей Казани и Ульяновска – она украла у них более 704 тысяч рублей. После получения денег женщина переставала выходить на связь.

На нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Материалы дела направили в Пестречинский районный суд, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Мошенничество
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