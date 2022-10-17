Будут судить жительницу Казани, которая воровала деньги у людей под видом турагента

Как полагают следователи, с октября 2021 года по январь этого года 36-летняя жительница Казани под видом туроператора предлагала людям путевки на море. Ей удалось обмануть пятерых жителей Казани и Ульяновска – она украла у них более 704 тысяч рублей. После получения денег женщина переставала выходить на связь.

На нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Материалы дела направили в Пестречинский районный суд, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.