Будут судить жительницу Казани, избившую на улице маленькую дочь за непослушание

По версии следствия, в конце апреля 33-летняя женщина с шестилетней дочкой возвращались домой из детского сада. У подъезда дома по улице Челюскина женщина несколько раз ударила ребенка ногой, от чего девочка упала на асфальт.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, из-за нанесенной ребенку психотравмы у нее развилось заболевание и сейчас она помещена в специализированное социальное учреждение.

Как пояснила мама девочки, дочка вывела ее из себя своим непослушанием.

Свою вину она признала. Женщине предъявлены обвинения по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Дело направлено в суд.

