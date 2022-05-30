Будут судить жительницу Казани, чьи работники погибли на стройке в пожаре

Следственный комитет закончил расследование дела, возбужденного на 35-летнюю директора «ЧОО "Агентство безопасности"» по статьям за нарушение требований пожарной безопасности и правил охраны труда, а также за мошенничество при получении выплат.

Как полагает следствия, в октябре 2020 года она неофициально приняла на работу нескольких жителей Кукморского района для охраны участков на Адмиралтейской улице в Казани, которые она купила для строительства жилого комплекса.

Новые работники разместились на втором этаже пустующего административного здания, которое не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Так, ночью 10 ноября из-за короткого замыкания в проводке произошел пожар, в результате которого погибли пятеро охранников.

Кроме того, следствие установило, что с 2014 по 2021 годы женщина, симулируя симптомы неврологического заболевания и предоставляя липовые документы о статусе инвалида, незаконно получала страховую пенсию по инвалидности на общую сумму более 708 тысяч рублей.

Свою причастность к преступлениям она не признала. Материалы дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что тела пятерых мужчин обнаружили после пожара в Казани.