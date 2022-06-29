Будут судить жителей РТ, заработавших более 82 млн на незаконной банковской деятельности

По версии следствия, 16 жителей республики создали преступную группу, в которой совершали незаконные банковские операции. Так, используя не менее 48 подконтрольных фирм, почти половина которых зарегистрирована на подставных лиц, они производили расчеты по поручению «клиентов», кассовое обслуживание юрлиц, инкассацию и переводы денег.

Всего доход от незаконной деятельности составил более 82 миллионов рублей. При этом один из подозреваемых отмыл преступные деньги, купив на них Land Rover стоимостью 1,8 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям за незаконную банковскую деятельность, незаконное образование юрлица, а также за отмывание преступных денег. В скором времени уголовное дело направят в Приволжский районный суд Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.