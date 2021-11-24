Будут судить жителей РТ, которые вымогали более миллиона рублей у инвалидов-детдомовцев

По версии следствия, в 2010 году 34-летний житель Лениногорска организовал преступную группу в городе. С 2014 по 2019 годы в нее вошли несколько его знакомых.

Так, с ноября 2014 года члены группы вымогали деньги у двоих воспитанников детсада, инвалидов, зная, что у них есть сбережения на счетах. В итоге злоумышленники похитили у них более 1,4 млн рублей.

Кроме того, с 2015 по 2020 годы двое членов группировки под различными угрозами вымогали у троих жителей Лениногорска свыше миллиона рублей. В конечном итоге те отдали вымогателям более 200 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали шестерых злоумышленников, четверо из них заключены под стражу. Возбудили уголовное дело по статьям «Вымогательство», «Кража» и «Грабеж». В скором времени уголовное дело направят в Лениногорский суд для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.