Будут судить женщину, которая украла у жителей РТ более 2 млн, обещая им высокую прибыль

По версии следствия, с мая по октябрь 2018 года 55-летняя жительница Казани, находясь в поселке Рыбная Слобода, принимала от людей деньги под предлогом выгодных вкладов, обещая им взамен высокую прибыль.

В реальности же злоумышленница заведомо не собиралась выполнять обещания, а полученные деньги потратила на свои нужды. В результате она причинила ущерб 33 людям на сумму выше 2,3 млн рублей.

Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Свою вину женщина не признала, ее заключили под стражу. Дело направили в Рыбно-Слободский районный суд для дальнейшего рассмотрения.