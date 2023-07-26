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Будут судить зеленодольцев, которые пытались похитить мужчину и отобрать его авто
Шестеро жителей Зеленодольского района предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве и похищении человека, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, осенью 2019 года, под надуманным предлогом обвиняемые вымогали у 20-летнего знакомого передать им 15 тысяч рублей, а не получив денежные средства, избили и потребовали отдать принадлежащий ему автомобиль «Хонда Цивик».
При этом злоумышленники отобрали ключи от авто, а потерпевшего вывезли в одну из квартир в городе Зеленодольске и забрав у него мобильный телефон, несколько часов удерживали там. А позже нашли покупателя на машину и заставили подписать незаполненный бланк договора купли-продажи, после чего отпустили.
Против 5 обвиняемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного – подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Дело направлено на рассмотрение в суд.
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