Будут судить зеленодольца, пытавшегося сжечь экс-возлюбленную вместе с домом

В Зеленодольском районе 66-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство своей бывшей сожительницы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Согласно версии следствия, в ночь на 25 июня 2024 года мужчина прибыл к дачному домику своей 65-летней бывшей сожительницы, расположенному в одном из садоводческих товариществ Зеленодольского района. Зная, что женщина находится внутри, мужчина умышленно поджег дверь и крыльцо дома.

Однако трагедии удалось избежать благодаря бдительности хозяйки. Проснувшись от запаха гари, женщина сумела выбраться через охваченный огнем дверной проем и самостоятельно потушила пламя.

В настоящее время следственные органы готовятся обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу.