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Будут судить зеленодольца, пытавшегося сжечь экс-возлюбленную вместе с домом
В Зеленодольском районе 66-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство своей бывшей сожительницы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.
Согласно версии следствия, в ночь на 25 июня 2024 года мужчина прибыл к дачному домику своей 65-летней бывшей сожительницы, расположенному в одном из садоводческих товариществ Зеленодольского района. Зная, что женщина находится внутри, мужчина умышленно поджег дверь и крыльцо дома.
Однако трагедии удалось избежать благодаря бдительности хозяйки. Проснувшись от запаха гари, женщина сумела выбраться через охваченный огнем дверной проем и самостоятельно потушила пламя.
В настоящее время следственные органы готовятся обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу.
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