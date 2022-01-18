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Ру Тат
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Происшествия
18 января 2022  12:57
Полина Шевчук

Будут судить завфермы в Татарстане, по вине которого рабочий лишился пальцев на руке

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В суд передано уголовное дело в отношении 58-летнего заведующего одной из молочно-товарных ферм в Елабужском районе РТ. Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, пояснил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 19 июня прошлого года завфермы допустил к работе на самодельной неисправной циркулярной пиле 44-летнего работника. У мужчины не было соответсвующегоподготовки для работы на таком аппарате. В результате, во время обработки досок кисть рабочего затянуло под пилу и ему отрезало пальцы.

Обвиняемый свою вину признал и компенсировал моральный и материальный ущерб. Дело направлено в суд.

#пострадал рабочий #следком рт
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