Будут судить завфермы в Татарстане, по вине которого рабочий лишился пальцев на руке

В суд передано уголовное дело в отношении 58-летнего заведующего одной из молочно-товарных ферм в Елабужском районе РТ. Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, пояснил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 19 июня прошлого года завфермы допустил к работе на самодельной неисправной циркулярной пиле 44-летнего работника. У мужчины не было соответсвующегоподготовки для работы на таком аппарате. В результате, во время обработки досок кисть рабочего затянуло под пилу и ему отрезало пальцы.

Обвиняемый свою вину признал и компенсировал моральный и материальный ущерб. Дело направлено в суд.