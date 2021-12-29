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Происшествия
29 декабря 2021  12:21
Павел Климчак

Будут судить хабаровчанина, который украл деньги из мечети в Кукморе

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По версии следствия, в июне этого года 37-летний уроженец Хабаровска незаконно проник в одну из мечетей в Кукморе, откуда он похитил три силовых удлинителя и деньги из ящика для пожертвования. Общая сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей.

После этого он скрылся, позднее его задержали в Набережных Челнах. На него завели уголовное дело за кражу с незаконным проникновением. Свою вину он полностью признал, его заключили под стражу.

Уголовное дело направили в Кукморский районный суд. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#мечеть #кража
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