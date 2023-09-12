Будут судить врача из РТ, по халатности которого водитель насмерть сбил ребенка

В Татарстане перед судом предстанет 62-летний врач-профпатолог, председатель врачебной комиссии Алексеевской ЦРБ, который подписал местному жителю медзаключение об отсутствии у него медицинских противопоказаний. В результате мужчина насмерть сбил 6-летнего ребенка. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в 2021 году 54-летний житель Алексеевского района обратился в ЦРБ для прохождения медосмотра на право управления транспортным средством. При этом мужчина страдал психическим заболеванием, исключающим возможность управления им транспортным средством.

Из-за отсутствия на месте ряда врачей, не проверив мужчину в базе лиц, состоящих на диспансерном учете, врач-профпатолог подписал медицинское заключение об отсутствии у него медицинских противопоказаний.

В результате в марте 2023 года мужчина из-за возникшего у него обострения заболевания не справился с управлением и насмерть сбил 6-летнего мальчика.

Следователи собрали необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.