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Ру Тат
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24 мая 2021  09:21
Павел Климчак

Будут судить восьмерых казанцев за кражу рыболовных снастей из магазина на 314 тысяч

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Восьмерых жителей Казани от 25 до 57 лет обвиняют в краже из спортивного магазина. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, в течение полутора лет мужчины украли из двух магазинов сети «Декатлон» товаров на 314 тысяч рублей. При этом четверо из них работали в охранном предприятии.

Как уточнил агентству Руслан Галиев, они похитили рыболовные снасти и различные спортивные вещи: кроссовки, термобелье, кофты и т.д.

Кроме того, у одного из них нашли марихуану массой почти 47 грамм. На него завели уголовное дело за хранение наркотиков.

Все задержанные признали свою вину лишь частично. Пятерых из них заключили под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. Дело направили в Советский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения.

#кража #наркотики #спортивный магазин
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