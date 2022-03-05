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Ру Тат
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Происшествия
5 марта 2022  17:55
Павел Климчак

Будут судить водителя автобуса, по чьей вине в ДТП погиб рабочий и несколько пострадали

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В суд ушло дело, возбужденное на 50-летнего татарстанца, который в начале декабря на территории промплощадки «Алабуга» в Елабужском районе, находясь за рулем вахтового автобуса, на высокой скорости въехал в стоящий на дороге грузовик. В результате аварии один из рабочих, находившихся в автобусе, погиб, другому был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Причастность к совершению преступления мужчина полностью признал. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в столкновении грузовика с вахтовым автобусом в РТ погиб один пассажир, есть пострадавшие.

#ДТП #Уголовное дело
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