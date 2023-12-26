Будут судить участников аферы с кредитками на 15,4 млн рублей, среди которых есть казанцы

В Пермском крае перед судом предстанут обвиняемые в серии дистанционных хищений, сообщили в пресс-службе МВД России.

По версии следствия, группа из трех жителей города Хабаровска активно занималась поиском лиц, готовых, за вознаграждение, провести оформление банковских карт в различных кредитных учреждениях, а также подключить к ним услугу дистанционного обслуживания.

Полученные в результате операции дебетовые и сим-карты, вместе с особыми мобильными телефонами, предназначенными для этих целей, направлялись соучастникам, находившимся в городе Казани. Те, в свою очередь, распространяли информацию о банковских картах среди других членов организованной группы, с целью перечисления похищенных средств на личные счета.

Одним из эпизодов преступных действий стал случай с участием жительницы Пермского края, являющейся матерью погибшего в ходе специальной военной операции военнослужащего. Под предлогом обеспечения сохранности ее финансов, она перечислила злоумышленникам более 10 миллионов рублей на так называемые безопасные счета. Сумма включала в себя выплаты, предусмотренные законом, а также личные сбережения потерпевшей и средства, взятые в кредит.

Кроме того, пострадали еще 10 человек из различных регионов Российской Федерации в результате противоправных действий сообщников, и общий размер ущерба превысил 15,4 миллиона рублей.

Арест имущества обвиняемых на сумму около 2,5 миллиона рублей был наложен. Двое из них ранее заключили досудебные соглашения, и их дела направлены в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения в особом порядке. В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом.