Будут судить троих молодых бугульминцев за жестокое убийство знакомой

В Бугульме в суд направлено дело в отношении троих молодых местных жителей – 21, 20 и 18 лет. Они обвиняются в убийстве с особой жестокостью, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в ночь с 12 на 13 апреля прошлого года один из парней выпил и решил расправиться со своей 46-летней любовницей. Для этого он позвал двоих друзей, одному из которых было 17 лет.

Они пришли в квартиру к женщине и, под предлогом того, что она выпивала с другим, жестоко ее избили, а после стали топить в ванной с холодной водой. Далее они вызвали такси и увезли жертву, которая была без сознания, до автосервиса. Там положили ее в багажник автомобиля, вывезли на берег реки Бугульминк­а, где сбросили в воду и скрылись.

«В результате женщина скончалась от перео­хлаждения организма. Ее тело было обнару­жено на следующий де­нь», – уточнил Шептицкий.

Уголовное дело в отношении троицы направлено в суд.