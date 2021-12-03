Будут судить троих медиков из РТ, которых обвиняют в том, что пациент потерял ноги

По версии следствия, в 2017 году в травматологическое отделение больницы в Лениногорске обратился за помощью мужчина, у которого была сломана нога. При подготовке к операции нетрезвый врач анастезиолог-реанимотолог не выяснил, что у пациента противопоказания к спинномозговой анестезии и несколько раз вводил ему игру в позвоночник. В результате этого у пациента развился некроз спинного мозга.

Далее, как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, заведующий травматологическим отделением и лечащий врач – травматолог-ортопед провели пациенту операцию по установке аппарата «Илизарова». Однако через некоторое время у мужчины были замечены неврологические изменения. Несмотря на это, врачи не стали консультироваться с неврологом, хотя должны были сделать это сразу. В результате совокупности действий, как полагает следствие, произошло поражение спинного мозга и пациенту ампутировали ноги.

67-летнему заведующему травматологическим отделением, 37-летнему врачу травматологу-ортопеду, а также 54-летнему врачу анестезиологу-реаниматологу ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью и халатности.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Во время расследования дела сотрудники Следкома РТ узнали историю пострадавшего. Мужчина оказался бывшим десантником, прошел Чеченскую компанию, а также удостоен наград и благодарностей от Президента РФ. Выяснилось, что мужчина живет с престарелой матерью в арендованной квартире.

После этого лава СУ СК России по РТ Валерий Липский обратился к администрации района с просьбой поддержать мужчину. Районная администрация оказала всю необходимую помощь, и мужчина смог приобрести жилье. Кроме того, сотрудники следственного управления помогли обставить квартиру мебелью и подарили электрическую инвалидную коляску.

