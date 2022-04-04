Будут судить троих казанцев, которые под видом полицейских вымогали деньги у проституток

Как полагает следствие, в 2020-2021 годы трое жителей Казани приглашали к себе домой или выезжали на квартиры к проституткам, после чего показывали им поддельные удостовередения сотрудников полиции и, незаконно удерживая их, вымогали у них деньги. Под видом полицейских они вымогали от 50 до 100 тысяч рублей. В противном случае они угрожали женщинам уголовной ответственностью.

Их удалось задержать весной прошлого года, когда одна из потерпевших сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Подделка документов», «Мошенничество», «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство».

Установлено три эпизода подобных преступлений. Свою вину мужчины признали частично, ранее их уже привлекали к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Сейчас они находятся под стражей. Следком завершил расследование дела, материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.