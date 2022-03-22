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Происшествия
22 марта 2022  15:31
Павел Климчак

Будут судить троих иностранцев, державших в рабстве попрошаек-инвалидов в Татарстане

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По версии следствия, с 2018 по 2021 год трое иностранцев провели вербовку, перевозку и укрывательство инвалидов, чтобы в дальнейшем использовать их для сбора милостыни. Инвалидов использовали для попрошайничества на улице, после чего злоумышленники забирали все полученные деньги.

На них возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми, использование рабского труда». Свою причастность к преступлению они не признали.

Следком Татарстана завершил расследование дела и направил его в Советский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#попрошайничество #рабовладелец
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