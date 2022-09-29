Будут судить троих челнинцев, которые организовали подпольное казино

Следком завершил расследование уголовного дела, возбужденного на троих жителей Набережных Челнов за незаконную организацию казино. При этом один из них обвиняется в двух эпизодах этого преступления.

Как установило следствие, в мае мужчина арендовал нежилое помещение, соврав его владельцу о своих целях, и установил необходимую для азартных игр технику. Затем он устроил приятеля администратором незаконного казино.

В конце мая подпольное казино прикрыли сотрудники полиции. Однако это не помешало челнинцу во второй раз организовать игорный клуб уже в июне в другом помещении на улице Усманова. В этот раз администратором он нанял местную жительницу. Спустя некоторое время очередное казино также прикрыла полиция.

Свою вину все трое челнинцев признали. Материалы дела направили в суд, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.