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Будут судить тренера челнинской конноспортивной школы, по вине которого пострадал ребенок
В Татарстане будут судить тренера конноспортивной школы, по вине которого 11-летняя девочка получила травмы бедра. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по РТ.
По версии следователей, 7 июля 2022 года в Набережных Челнах 32-летний тренер допустил 11-летнюю девочку, посещавшую группу начальной подготовки и не имеющую теоретических и практических знаний, к групповому занятию по верховой езде на открытом воздухе. При этом он не обеспечил ребенка седлом и не проконтролировал наличие специальной обуви и одежды.
В результате, потеряв равновесие, девочка упала с лошади и получила закрытый перелом шейки бедренной кости.
Следователям удалось собрать все необходимые доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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