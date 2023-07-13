Будут судить тренера челнинской конноспортивной школы, по вине которого пострадал ребенок

В Татарстане будут судить тренера конноспортивной школы, по вине которого 11-летняя девочка получила травмы бедра. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По версии следователей, 7 июля 2022 года в Набережных Челнах 32-летний тренер допустил 11-летнюю девочку, посещавшую группу начальной подготовки и не имеющую теоретических и практических знаний, к групповому занятию по верховой езде на открытом воздухе. При этом он не обеспечил ребенка седлом и не проконтролировал наличие специальной обуви и одежды.

В результате, потеряв равновесие, девочка упала с лошади и получила закрытый перелом шейки бедренной кости.

Следователям удалось собрать все необходимые доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.