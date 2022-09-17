Будут судить телефонных аферистов, обманувших пенсионеров в РТ

В Казани под суд пойдут трое иностранцев в возрасте от 27 до 34 лет. Они обвиняются в мошенничестве, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, в августе 2021 года злоумышленники звонили пенсионерам и рассказывали им, что их родственники стали виновниками ДТП. Однако они обещали помочь избежать ответсвенности, но за это нужно было заплатить. Испуганные бабушки и дедушки передавали деньги через курьерскую службу такси.

Жертвами преступлений стали шестеро казанцев в возрасте от 77 до 97 лет. Общая сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

Свою вину мужчины не признали. На время следствия они будут находиться под стражей. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.