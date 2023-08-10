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Новости Татарстана и Казани
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Будут судить татарстанцев, которые обманули жительницу Казани и лишили ее недвижимости
За мошенничество в особо крупном размере в Татарстане будут судить двоих местных жителей. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, в сентябре 2014 года мужчины предоставили жительнице Казани заем в 200 тысяч рублей под залог дома и земельного участка. При этом они обманули женщину, фактически заключив с ней договор купли-продажи. В результате женщина лишилась имущества, которое злоумышленники успели продать за 2,4 млн рублей.
Один из злоумышленников признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второй заключен под стражу. Стоит отметить, что ранее они уже были осуждены за аналогичные преступления.
В ближайшее время уголовное дело направят в Ново-Савиновский райсуд Казани для рассмотрения по существу.
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