Будут судить татарстанца, у которого нашли самодельные винтовку, карабин и пистолеты

Сотрудники полиции Альметьевского района задержали 43-летнего татарстанца, у которого нашли целый арсенал оружия, которое он сам и сделал. По версии следователей, с февраля 2019 по сентябрь 2022 года мужчина изготовил винтовку, карабин и несколько пистолетов с приспособлениями для бесшумной стрельбы, а также патроны разных калибров.

На него возбудили уголовное дело за незаконное изготовление и хранение ружия. Его арестовали, материалы дела направили в Альметьевский суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.