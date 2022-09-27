Будут судить татарстанца, обманувшего десятерых жителей Казани на 39 миллионов рублей

Первый заместитель прокурора РТ Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего татарстанца, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба обманом.

По версии следствия, с сентября 2020 года по декабрь 2021 мужчина собрал деньги с десяти казанцев под предлогом инвестиций в разработку сайтов, приложений, а также в строительство и куплю-продажу недвижимости.

В конечном итоге одна из потерпевших лишилась прав на две квартиры в Казани, а общий ущерб составил более 39 миллионов рублей.

Помимо этого, татарстанец не оплатил проживание в одной из фешенебельных гостиниц Казани на сумму более 635 тысяч рублей, злоупотребив доверием администрации.

Свою вину он не признал, его заключили под стражу.

В скором времени дело направят в Приволжский районный суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.