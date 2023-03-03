Будут судить татарстанца, который забил приятеля за то, что тот справил нужду в его авто

Первый заместитель прокурора республики Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего уроженца Мамадышского района. Мужчину обвиняют в убийстве, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствие полагает, что ночью 18 декабря 2015 года пьяные мужчина с приятелем на машине отправились в сторону деревни Средняя Сунь Мамадышского района. По дороге пассажир стал справлять нужду прямо в автомобиле. Водителю это не понравилось и он жестоко избил приятеля. Поняв, что пострадавший не подает признаков жизни, злоумышленник скинул тело в кювет и скрылся.

Позднее мужчину задержали, свою вину он не признал. На время следствия он находился под стражей.

Уголовное дело направлено в Мамадышский районный суд для рассмотрения по существу.