Будут судить татарстанца, который незаконно хранил у себя винтовки деда

В ближайшее время в суд будет направлено дело 51-летнего жителя Бавлинского района. Он обвиняется в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом «Татар-информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, в 2000 году мужчина делал ремонт у деда и обнаружил три винтовки. Оружие он забрал. Через 9 лет татарстанец приобрел через приятеля несколько взрывных устройств, а также огнестрельное оружие с боеприпасами к нему. Все оружие он хранил у себя дома.

Свою вину татарстанец полностью признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.