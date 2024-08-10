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Происшествия 10 августа 2024 12:12

Будут судить татарстанца, который домогался до двух соседских девочек и угрожал расправой

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В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, сообщили в СУ СК РФ по РТ.

По данным следствия, в 2022 году мужчина совершал противоправные действия в отношении двух девочек, проживавших по соседству. Подозреваемый угрожал жертвам, чтобы они молчали о случившемся.

Преступления раскрылись год спустя, когда жена обвиняемого обнаружила в его телефоне компрометирующие материалы и сообщила об этом родителям пострадавших. Несмотря на попытки подозреваемого скрыть улики, следователям удалось собрать достаточно доказательств его вины.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

#домогательство
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