Будут судить таксиста, по чьей вине в аварии на трассе в РТ погибли два пассажира

Как полагает следствие, 24 декабря прошлого года 34-летний таксист из Татарстана за рулем Hyundai Solaris на трассе Казань – Оренбург – Абулак не справился с управлением, вылетел на встречку, где врезался в внедорожник Nissan.

В результате аварии погибли два пассажира такси – 58-летний житель Спасского района и 35-летняя жительница Ульяновска.

Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, мужчине предъявлены обвинения по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Свою вину водитель признал и частично возместил ущерб.

Дело направлено в суд.

