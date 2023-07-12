Будут судить сотрудника УК, по вине которого снежная наледь упала на прохожего в РТ

В Татарстане будут судить сотрудницу управляющей компании, по вине которой был причинен тяжкий вред здоровью 90-летнего пенсионера. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По версии следствия, обвиняемая, являясь ответственной за обеспечение мер безопасности в зимний период, не организовала ограждение опасных участков возле многоэтажки по улице Радищева города Бугульмы, а также очистку его крыши от наледи и снега. В результате 27 февраля снег и наледь упали на 90-летнего прохожего, ему причинен тяжкий вред здоровью.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.