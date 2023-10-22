Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Будут судить сотрудника фирмы в РТ, по вине которого получил травмы рабочий
В Татарстане перед судом предстанет 44-летний сотрудник предприятия. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, 5 ноября 2022 года 44-летний мужчина, работавший на одном из предприятий в Верхнеуслонском районе, велел 61-летнему слесарю-сантехнику спуститься в канализационный колодец для очистки трубопровода от засора. При этом у рабочего не был оформлен наряд-допуск, отсутствовала спецодежда и средства индивидуальной защиты. Также сотрудник предприятия не убедился в отсутствии загазованности колодца и не предпринял достаточных мер по его проветриванию.
В итоге слесарь-сантехник вдохнул пары вредных газов, скопившиеся в колодце и, потеряв сознание, упал с 2,5-метровой высоты, получив различные травмы.
Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников