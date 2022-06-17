Будут судить шестерых жителей РТ, похитивших с Нижнекаскнефтехима 15 тонн полиэфира

В Татарстане пойдут под суд шестеро жителей Нижнекамска в возрасте от 35 до 62 лет, которых обвиняют по статьям «Покушение на кражу в крупном размере» и «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, в августе 2020 года три бизнесмена, которые по договору с ПАО «Нижнекамскнефтехим» занимались перевозкой полиэфирной смолы, вступили в сговор с 4 работниками предприятия и решили похитить продукцию.

С августа по сентябрь 20-го года они загружали в автоцистерны большее количество полиэфира. Разницу они продавали. В итоге с предприятия было похищено порядка 15 тонн продукции на общую сумму 1,4 млн рублей.

Дело направлено в суд.

«Уголовное дело в отношении одного из предпринимателей было выделено в отдельное производство, предварительное следствие по нему приостановлено из-за заболевания обвиняемого», – отметил Руслан Галиев.

