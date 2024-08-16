Будут судить руководителя казанской компании за уклонение от уплаты налогов на 32,5 млн

Прокуратура Республики Татарстан подтвердила обвинительное заключение по делу о крупном налоговом уклонении, сообщили в ведомстве. Директор казанской компании «Казаньавтотранс», 43-летний мужчина, обвиняется в серьезном налоговом правонарушении.

Следствие утверждает, что с начала 2018-го по март 2021 года обвиняемый намеренно предоставлял ложную информацию в налоговых декларациях и других документах. Эти действия касались финансовых операций с четырьмя партнерскими организациями.

В результате манипуляций государство недополучило налогов на сумму 32,5 миллиона рублей.

В процессе расследования на имущество обвиняемого и связанных с ним лиц был наложен арест на общую сумму в 42,7 миллиона рублей. Важно отметить, что весь нанесенный ущерб был добровольно возмещен в процессе следствия.