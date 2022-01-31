Будут судить рабочего, виновного в ЧП с погибшими на нефтяном предприятии в РТ

По версии следствия, 22 января прошлого года 59-летний бывший замначальника участка по техвопросам и промышленной безопасности «Малая нефтяная компания Татарстана» получил указание провести пневматические испытания емкости для перевозки нефти.

После этого он допустил несколько нарушений безопасности: не осмотрел емкость и не выявил на ней дефект сварного шва, не разместил компрессорную станцию на безопасном расстоянии, не отвел работников на безопасное расстояние.

В результате внутри емкости повысилось давление и произошел хлопок, в результате которого погибли двое рабочих, еще двоим был причинен тяжкий вред здоровью. Ущерб нефтяной компании составил более 141 миллиона рублей.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности». Свою причастность к преступлению мужчина не признал, он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что два человека погибли в результате ЧП на одном из нефтяных предприятий Татарстана.