Будут судить психически больного казанца, который забил до смерти младшего брата у озера

Как полагают следователи, 18 июня около озера Кабан 27-летний казанец отдыхал в компании знакомых, среди которых был и его 23-летний брат. Компания выпивала, в какой-то момент между братьями началась ссора, которая быстро переросла в драку.

Старший брат избил младшего, тот от полученных ранений скончался на месте. На мужчину возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Экспертиза показала, что у обвиняемого признаки хронического психического расстройства, из-за которого он не осознает опасность своих действий. В связи с этим следствие обратилось в суд, чтобы отправить подозреваемого на лечение. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.