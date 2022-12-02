Будут судить продавца мебели и автотоваров, который обманывал татарстанцев в Сети

В Казани под суд пойдет 36-летний житель Санкт-Петербурга. Его обвиняют в мошенничестве и покушении на него, рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с июля прошлого года и по апрель 2022-го мужчина размещал в интернете объявления о продаже мебели и автотоваров. Когда с ним связывался потенциальный покупатель, аферист просил перевести предоплату за товар. После получения денег он просто исчезал.

Жертвами питерца стали 17 человек из разных регионов России, в том числе из Татарстана. Им причинен ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.