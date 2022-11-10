Будут судить председателя сельхоз кооператива из РТ за мошенничество с грантами на 20 млн

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, в 2020 году председатель одного из сельхоз кооперативов подал заявление в Минсельхозпрод РТ на получение гранта по программе приобретения техоборудования по переработке мяса птицы. При этом в заявлении он указал лодную информацию о том, что у его кооператива есть более 18 миллионов рублей и бизнес-план. Также мужчина приложил фиктивные договоры о намерении купить у одной из фирм материально-техническую базу стоимостью почти 40 миллионов рублей.

На самом деле у председателя кооператива уже имелось все необходимое оборудование – он не планировал покупать новое. По итогам конкурса ему предоставили грант на более 20 миллионов рублей, которые он просто забрал себе.

На мужчину возбудили уголовное дело за мошенничество, свою причастность к преступлению он признал частично. Сейчас он находится под домашним арестом. Материалы дела отправлены в суд для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.