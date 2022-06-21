Будут судить подростка, который ограбил магазин в Татарстане и напал с ножом на таксиста

По версии следствия, вечером 6 февраля в селе Нурлаты Зеленодольского района 17-летний уроженец Узбекистана, будучи пьяным, украл в одном из местных магазинов алкоголь и сигареты на сумму более двух тысяч рублей.

Продолжая вести аморальный образ жизни, в марте подросток, сидя в такси, напал с ножом на его водителя, чтобы забрать его выручку. Он ударил таксиста ножом несколько раз, требуя отдать ему деньги. Когда мужчина начал оказывать активное сопротивление, подросток испугался и выбежал из авто.

Однако затем, увидев, что таксист с трудом двигается, он вновь вернулся к автомобилю. Заметив его, таксист выбросил из машины 4800 рублей и, пока напавший собирал деньги с земли, заблокировал двери и уехал оттуда. Мужчине успели оказать медицинскую помощь.

На подростка возбудили уголовное дело по статьям за грабеж, разбой и попытку убийства. Свою причастность он признал лишь частично. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.