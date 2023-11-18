Будут судить парней, которые угрожали зеленодольскому школьнику фомкой и вымогали деньги

В Татарстане перед судом предстанут четверо местных жителей в возрасте от 17 до 29 лет, которые избили школьника, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в вымогательстве, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и самоуправстве.

По версии следователей, в декабре 2022 года в Зеленодольске группа ребят пристала к 13-летнему мальчику. Они требовали, чтобы он отдал им 7,5 тысяч рублей. Они избивали школьника и обещали, что расправятся с ним при помощи гвоздодера.

Мальчику удалось убежать от обидчиков, после чего он закрылся в квартире и рассказал родителям о случившемся.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.