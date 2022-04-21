Будут судить нижнекамца, продававшего контрафактную обувь под известными брендами

По версии дознания, в марте прошлого года житель Нижнекамска в одном из торговых центров города продавал спортивную обувь под марками компаний «Adidas», «Puma» и «Nike» с признаками контрафакта. Как сообщили представители правообладателей, никаких договоров с мужчиной они не заключали.

Таким образом, незаконным использованием их бренда нижнекамец причинил ущерб правообладателем на сумму более 400 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело за незаконное использование товарного знака.

Во время проверки прокуроры обнаружили 63 пары контрафактной обуви. Уголовное дело направили в нижнекамский суд, как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.