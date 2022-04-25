Будут судить нижнекамца, который избил и откусил бровь приятелю

В суд направлено дело 37-летнего жителя Нижнекамска. Мужчину обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, в середине мая прошлого года на территории базы отдыха «Дубки» пьяный мужчина повздорил со знакомым. Во время ссоры он несколько раз ударил приятеля по лицу, после чего откусил у него часть брови. На этом злоумышленник не остановился и продолжил избивать потерпевшего.

Своей вины нижнекамец не признал. Дело направлено в суд.

