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Ру Тат
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Происшествия
25 апреля 2022  16:18
Полина Шевчук

Будут судить нижнекамца, который избил и откусил бровь приятелю

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В суд направлено дело 37-летнего жителя Нижнекамска. Мужчину обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, в середине мая прошлого года на территории базы отдыха «Дубки» пьяный мужчина повздорил со знакомым. Во время ссоры он несколько раз ударил приятеля по лицу, после чего откусил у него часть брови. На этом злоумышленник не остановился и продолжил избивать потерпевшего.

Своей вины нижнекамец не признал. Дело направлено в суд.
 

#умышленное причинение тяжкого вреда здоровью #избили мужчину #Прокуратура РТ
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