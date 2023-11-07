Будут судить начальство облицовщика, который упал с высоты в казанском «Салават Купере»

В Казани перед судом предстанет 33-летний индивидуальный предприниматель, которого обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В августе этого года во время монтажа облицовки фасада строящейся школы в «Салават Купере» рабочий упал с высоты со строительных лесов и получил тяжелые травмы.

Как полагает следствие, случившееся произошло по вине руководителя подрядной организации, который не обеспечил соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ.

Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кировской районный суд Казани.