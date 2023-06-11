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Руc Тат
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Происшествия 11 июня 2023 12:45

Будут судить мужчину в РТ, который опубликовал интимные фото и видео своей подруги

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего ранее судимого жителя Челнов, который распространил интимные фото и видео своей подруги. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, весной мужчина поругался со своей знакомой. Тогда он решил опубликовать ее интимные фото и видео в интернете, а также распространил материалы среди знакомых.

Узнав о случившемся, потерпевшая обратилась в полицию.

Мужчина признал вину полностью. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни в суд для рассмотрения по существу.

#интимные фото #суд #Набережные Челны
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