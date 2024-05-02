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Происшествия 2 мая 2024 16:18

Будут судить мужчину, по вине которого из-за обвала грунта в Татарстане погиб рабочий

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В Татарстане перед судом предстанет сотрудник фирмы, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, главный инженер фирмы, которая занималась подрядными работами по укладке канализационных труб в Верхнеуслонском районе, допустил двух монтажников укладывать трубы в траншее, где не было откосов.

В итоге в какой-то момент обвалился грунт и оба мужчины оказались под слоем земли. Их извлекли на поверхность сотрудники экстренных служб, но 50-летний рабочий скончался, а его 21-летний коллега получил травмы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

#суд
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