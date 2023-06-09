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Новости Татарстана и Казани
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Будут судить мужчину, который из колонии организовал преступную группу в Казани
В Татарстане 38-летний мужчина обвиняется в совершении серии краж и иных преступлениях, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, осенью 2020 года мужчина, будучи осужденным на принудительные работы, создал ОПГ, в которую вошли и несовершеннолетние.
За время ее существование группа совершила 21 кражу рельсов, отбойников и прочего имущества РТ, Марий Эл и Ульяновской области.
1,5 километра путей злоумышленники похитили с 2020 по 2021 год, причинив ущерб в 5 млн рублей. От действий их пострадали 9 предприятий, причиненный ущерб составляет 16 млн рублей.
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