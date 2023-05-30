Будут судить мужчину, который более 10 лет назад в Казани изнасиловал 15-летнюю девочку

Перед судом предстанет житель Татарстана, который надругался над 15-летней девочкой в 2012 году, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, вечером 28 января у дома на Лечебной улице в Казани мужчина увидел незнакомую девочку и угрожая ей убийством, утащил в безлюдное место, где изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера.

Раскрыть это дело удалось в процессе работы по расследованию преступлений прошлых лет. В частности, геномная экспертиза показала принадлежность изъятых с места преступления биоматериалов обвиняемому.

Сейчас он заключен под стражу. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.