Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Будут судить мужчину, который более 10 лет назад в Казани изнасиловал 15-летнюю девочку
Перед судом предстанет житель Татарстана, который надругался над 15-летней девочкой в 2012 году, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, вечером 28 января у дома на Лечебной улице в Казани мужчина увидел незнакомую девочку и угрожая ей убийством, утащил в безлюдное место, где изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера.
Раскрыть это дело удалось в процессе работы по расследованию преступлений прошлых лет. В частности, геномная экспертиза показала принадлежность изъятых с места преступления биоматериалов обвиняемому.
Сейчас он заключен под стражу. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа