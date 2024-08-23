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Будут судить менеджера из Казани, который обманул покупателей автозапчастей на 1,3 млн
В Татарстане завершено расследование и передано в суд уголовное дело о серии мошенничеств, совершенных через интернет, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Обвиняемым является 32-летний менеджер казанской фирмы по доставке товаров. С июня 2020-го по апрель 2023 года он обманывал граждан, предлагая автозапчасти по заниженным ценам. Схема мошенничества заключалась в размещении объявлений в мессенджерах, требовании предоплаты и последующем невыполнении обязательств по поставке товара.
В результате этих действий пострадали 46 граждан из разных регионов России. Общая сумма ущерба составила 1 340 500 рублей.
Во время следствия были приняты меры по обеспечению возмещения ущерба: на средства обвиняемого наложен арест, также он добровольно возместил 386,5 тысяч рублей.
Уголовное дело о мошенничестве направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
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