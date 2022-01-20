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Происшествия
20 января 2022  13:53
Павел Климчак

Будут судить машиниста автокрана, который случайно убил рабочего в Татарстане

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По версии следствия, в октябре прошлого года на территории одного из предприятий Бавлов по приему и резке мателла 56-летний машинист автокрана по собственной инициативе начал управлять списанным, подлежавшим утилизации краном и стал поворачивать его стрелу.

В результате трос оборвался и крюк крана упал на 47-летнего рабочего. От полученных травм он скончался на следующий день в больнице.

На машиниста автокрана возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Свою причастность он полностью признал, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#причинение смерти по неосторожности #кран #погиб рабочий
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