Будут судить машиниста автокрана, который случайно убил рабочего в Татарстане

По версии следствия, в октябре прошлого года на территории одного из предприятий Бавлов по приему и резке мателла 56-летний машинист автокрана по собственной инициативе начал управлять списанным, подлежавшим утилизации краном и стал поворачивать его стрелу.

В результате трос оборвался и крюк крана упал на 47-летнего рабочего. От полученных травм он скончался на следующий день в больнице.

На машиниста автокрана возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Свою причастность он полностью признал, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.