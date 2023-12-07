Будут судить любителя рыбалки из РТ, который хотел сбить лодку и задушить соперника

Татарстанец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство двух человек, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в конце мая пьяный 38-летний любитель рыбалки управлял моторной лодкой с тремя пассажирами в акватории реки Камы в Алексеевском районе. В какой-то момент мужчина заметил стоявшую на якоре лодку, в которой находились 32-летний мужчина и его 42-летняя знакомая.

На почве конкуренции мужчина направил судно на таран лодки соперника. При этом он знал, что женщина не умеет плавать и на них нет спасательных жилетов. Кроме того, глубина в том месте составляла более 10 метров, расстояние до берега – несколько километров, а температура не превышала 14 градусов.

К счастью, владелец лодки смог вырулить и уплыл в сторону суши. Однако соперника это не остановило – мужчина догнал его и начал душить. Услышав, что женщина вызвала сотрудников полиции, мужчина скрылся. Ущерб в результате тарана лодки, составил более 560 тысяч рублей.

Следователи собрали все необходимые доказательства и направили дело в суд.