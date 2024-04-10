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Будут судить костромичей, которые ради денег зарезали мужчину в Челнах
Следственный комитет РФ по Татарстану завершил расследование дела против четверых костромичей. Их обвиняют в совершении преступлений, включая разбой и убийство с целью скрыть другие преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.
Согласно следствию, 10 апреля 2023 года на автовокзале Набережных Челнов группа, включая 41-летнюю женщину и 17-летнего подростка, встретила 27-летнего мужчину из Удмуртии. После совместного употребления алкоголя обвиняемые решили ограбить его, в результате чего мужчина был избит и получил ножевые ранения. Затем его тело было спрятано в лесополосе, а вещи и телефон украдены. Тело нашли через несколько дней.
Благодаря тщательно спланированным операциям, подозреваемые были арестованы.
По запросу следователя суд избрал для них меру пресечения в виде ареста. Собраны достаточные улики, и дело передано в суд для рассмотрения.
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