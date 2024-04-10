Будут судить костромичей, которые ради денег зарезали мужчину в Челнах

Следственный комитет РФ по Татарстану завершил расследование дела против четверых костромичей. Их обвиняют в совершении преступлений, включая разбой и убийство с целью скрыть другие преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Согласно следствию, 10 апреля 2023 года на автовокзале Набережных Челнов группа, включая 41-летнюю женщину и 17-летнего подростка, встретила 27-летнего мужчину из Удмуртии. После совместного употребления алкоголя обвиняемые решили ограбить его, в результате чего мужчина был избит и получил ножевые ранения. Затем его тело было спрятано в лесополосе, а вещи и телефон украдены. Тело нашли через несколько дней.

Благодаря тщательно спланированным операциям, подозреваемые были арестованы.

По запросу следователя суд избрал для них меру пресечения в виде ареста. Собраны достаточные улики, и дело передано в суд для рассмотрения.